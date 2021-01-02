В Сочи вторые сутки тушат природный пожар

В Сочи оперативные службы уже второй день пытаются потушить природный пожар площадью 5,5 га. Возгорание возникло на границе Туапсинского и Сочинского лесничеств. Власти города заверяют, что жителям ближайших поселков огонь не угрожает.

По данным пресс-службы администрации Сочи, полоса горения составляет 600 м, она находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка. В тушении задействованы 105 человек, в том числе сотрудники МЧС, а также 22 единицы техники.

«В основном (спасатели.— “Ъ”) добираются до очага возгорания пешком. …Порывами ветра дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает»,— заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.