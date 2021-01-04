В Санкт-Петербурге с 4 января разрешена работа общепита

В Санкт-Петербурге больше не действует запрет на работу общепита, который вводился с 30 декабря. Рестораны и кафе смогут работать с 6:00 до 23:00.

Предприятиям общепита в торговых центрах разрешено открываться только при наличии отдельного входа без сквозного доступа к другим помещениям центра. Продолжают действовать другие ограничения по общепиту.

До 7 января действуют ограничения на работу театров. После этого можно будет заполнять зал на 25%. До 31 января в Санкт-Петербурге запрещено проводить массовые спортивные мероприятия со зрителями, запрещена работа детских лагерей.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 253 тыс. заражений коронавирусом. Регион занимает второе место после Москвы по этому показателю. Выздоровели 153 тыс. человек, умерли 7,9 тыс. Власти ожидают, что после окончания новогодних каникул в Санкт-Петербурге могут пройти три новые волны заболеваемости COVID-19.

Как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».