Власти Петербурга ожидают три волны заболеваемости COVID-19 после праздников

После окончания новогодних каникул в Санкт-Петербурге могут пройти три новые волны заболеваемости COVID-19, заявил вице-губернатор Евгений Елин. При этом во время праздников число госпитализаций в городе снизилось на 30%. Евгений Елин связал это с тем, что люди предпочитают находиться дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков»,— приводит слова господина Елина «Фонтанка». Он призвал горожан соблюдать коронавирусные ограничения.

За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, из них в Санкт-Петербурге — 3738 случаев. Умерли от COVID-19 80 жителей города.

Как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».