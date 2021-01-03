Собянин допустил до вакцинации бюджетников и работников банков

Вакцинация от COVID-19 станет доступной для новых категорий москвичей. С понедельника, 4 января, открывается запись на прививку для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

«Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных»,— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 100 тыс. человек записались на вакцинацию против коронавируса, сказал мэр 1 января. По словам господина Собянина, прививку сделали около 50 тыс. человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 января сообщил, что в России привито от коронавируса более 800 тыс. человек.

Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря — во всех регионах. Пока сделать прививку могут люди из определенных групп риска.

О борьбе с коронавирусом в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».