У 16 тысяч жителей Псковской области нет света из-за мокрого снега

В Псковской области в 1 тыс. населенных пунктах шести районов региона без света остались 16,2 тыс. человек. Минэнерго России взяло ситуацию на контроль. Отключения происходят из-за налипания мокрого снега на проводах.

«Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16 200 человек); социально значимые объекты — 13. Мощность отключенных потребителей — 8,9 МВт»,— говорится в сообщении Минэнерго. Задействовано 36 резервных источников энергоснабжения на 0,85 МВт.

Температура составляет около 0°C. К аварийно-восстановительным работам привлекли 91 бригаду из 341 специалиста и 100 единиц техники.

В ноябре ледяной дождь в Приморье стал причиной обрыва линий электропередачи и остановки насосных станций, обеспечивающих теплоснабжение. Из-за этого в регионе до 10 декабря действовал режим ЧС. Без энергоснабжения в 73 населенных пунктах оставались около 180 тыс. человек, без тепла — 48 тыс., без водоснабжения — 71 тыс.