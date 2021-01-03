Трамп считает завышенной статистику по коронавирусу в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в стране сильно завышена. По его мнению, методы подсчета, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), намеренно искажают данные.

«Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса очень сильно завышено в США, потому что у Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами. "Если в чем-то сомневаетесь, то называйте это COVID". Фейковые новости!» — написал президент в Twitter.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комментируя заявление Дональда Трампа, заявил в эфире ABC News, что смертность от коронавируса в США «соответствует действительности». «Достаточно побывать в больницах и посмотреть, как обстоят дела у работников сферы здравоохранения. Больницам не хватает коек, не хватает опытных сотрудников, а те, что есть, измотаны»,— заявил господин Фаучи.

В США выявили более 20 млн зараженных коронавирусом, умерли за время пандемии более 350 тыс. человек. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. На втором месте по количеству зараженных Индия (10,3 млн), на третьем — Бразилия (7,7 млн).

В США идет масштабная вакцинация от коронавируса, прививку, в частности, сделал избранный президент Джо Байден. Газета The New York Times сообщила, что вакцинация отстает от графика. Среди причин — проблемы с логистикой, нехватка ресурсов, праздничные отпуска у персонала.

О том, как проходит вакцинация в разных странах, читайте в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».