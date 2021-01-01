Число зараженных коронавирусом в США превысило 20 млн

В США выявили уже более 20 млн зараженных коронавирусом —20 007 149, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 346,4 тыс. человек.

США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. На втором месте по количеству зараженных Индия (10,3 млн), на третьем — Бразилия (7,7 млн). Всего в мире коронавирусом заразились 83,7 млн человек, умерли 1,8 млн, выздоровели 47,2 млн.

В США идет масштабная вакцинация от коронавируса, прививку, в частности, сделал избранный президент Джо Байден. Газета The New York Times сообщила, что вакцинация отстает от графика. Среди причин — проблемы с логистикой, нехватка ресурсов, праздничные отпуска у персонала.

О том, как проходит вакцинация в разных странах, читайте в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».