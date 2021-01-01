NYT сообщила об отставании вакцинации в США из-за проблем с логистикой

Вакцинация от коронавируса в США идет медленнее, чем это планировалось, пишет газета The New York Times (NYT). Среди причин — проблемы с логистикой, нехватка ресурсов, праздничные отпуска у персонала.

Например, во Флориде было использовано менее четверти доставленных вакцин, несмотря на то что пожилые люди долго ожидали прививки. В Пуэрто-Рико не была доставлена вакцина из-за того, что работники уехали на рождественские каникулы, в Калифорнии врачи опасаются нехватки медперсонала для вакцинации. NYT отмечает, что подобные проблемы есть по всей стране. Из-за этого вакцинация отстает от графика, что вызывает опасения по поводу того, как быстро США смогут справиться с пандемией.

США находятся на первом месте по числу зараженных и умерших от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано почти 20 млн заболевших. Умерли за время пандемии 345,8 тыс. Всего в мире зарегистрировано 83,5 млн заразившихся. В США идет масштабная вакцинация от коронавируса, прививку, в частности, сделал избранный президент Джо Байден.

О том, как проходит вакцинация в разных странах, читайте в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».