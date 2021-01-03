Роспотребнадзор проверяет данные о новой смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор изучает данные о заболеваемости в Конго после появления информации о возникновении новой смертельной «болезни X».

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». По его словам, у одной из его пациенток в Конго были зафиксированы симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие известные заболевания у нее показали отрицательные результаты.

В мире зарегистрировано 84,5 млн заражений коронавирусом, умерли 1,8 млн человек. Лидерами по числу заражений стали США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).

О том, как бедные страны справились с коронавирусом лучше богатых,— в материале “Ъ” «Игольное ушко пандемии».