Обнаруживший Эболу ученый ожидает появления новых смертельных болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум считает, что в мире могут появиться новые смертельные болезни. Он связывает это с влиянием человека на леса. Ученый утвердительно ответил на вопрос журналиста CNN, может ли появиться вирус, который будет распространяться так же быстро, как коронавирус, и будет таким же летальным, как Эбола.

«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества»,— сказал он. Ученый ожидает, что в будущем человечество столкнется с новыми зоонозными инфекциями, которые передаются от животных к человеку.

Жан-Жак Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы. Он взял первые образцы крови у тех, кто умер от этой болезни.

В мире зарегистрировано 84,5 млн заражений коронавирусом. Умерли 1,8 млн человек. Лидерами по числу заражений стали США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).

О том, как бедные страны справились с коронавирусом лучше богатых,— в материале “Ъ” «Игольное ушко пандемии».