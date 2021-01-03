Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

Папа римский Франциск принял отставку главы католической архиепархии в Белоруссии, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

«Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского»,— говорится в сообщении пресс-службы Святого престола. Апостольским администратором в Белоруссии назначен епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

В конце августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в Белоруссию из Польши без объяснения причин. Незадолго до этого он раскритиковал действия властей на акциях протеста. Позже президент республики Александр Лукашенко заявил, что он «возвращался в Белоруссию с заданием из Польши», а погранслужба Белоруссии признала паспорт митрополита недействительным. 22 декабря господин Лукашенко по просьбе папы римского поручил пустить главу католиков в Белоруссию, после чего он смог въехать в страну.