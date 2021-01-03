В московском метро начали работать женщины-машинисты

Первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в московском метро на Филевской линии, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ранее Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, что позволило им работать машинистами в метро.

«Девушки готовились почти год с февраля прошлого года, чтобы безопасно, комфортно и надежно управлять поездами метрополитена»,— сказал во время церемонии заместитель мэра Максим Ликсутов. По его словам, для женщин-машинистов была подготовлена специальная форма. «Они сами выбирают в чем работать — в брюках или юбке»,— пояснил вице-мэр. Он сообщил, что из 25 девушек, которые приступили к обучению, 12 закончили его полностью.

Напомним, с 1 января вступил в силу обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В новом списке только 100 пунктов вместо 400. Теперь женщины могут стать машинистом электропоезда, боцманом или матросом на судне, водителем большегрузов.

Как обновили список запрещенных для женщин профессий, читайте в публикации “Ъ”.