Молодежная сборная России по хоккею сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ

Молодежная сборная России встретится канадцами в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне. Об этом стало известно после того, как были сыграны все четвертьфинальные матчи.
Результаты матчей 1/4 финала:
- Россия—Германия 2:1,
- Финляндия—Швеция 3:2,
- Канада—Чехия 3:0,
- США—Словакия 5:2.
В другом полуфинале сыграют команды США и Финляндии. Матчи пройдут 4 января (5 января по московскому времени). Полуфинал с участием российской сборной начнется в 2:00 мск. Встреча американцев и финнов стартует в 5:30 мск.
Подробнее о матче России с Германией — в публикации “Ъ” «"Молодежка" не нашла легких путей».