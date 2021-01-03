«Молодежка» не нашла легких путей

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. В субботу в Эдмонтоне она с большим трудом одолела немецкую команду — 2:1. У команды Игоря Ларионова не получилась игра в атаке, но благодаря вратарю Ярославу Аскарову ей удалось избежать более серьезных проблем.

Заняв второе место в группе, сборная России получила в четвертьфинале соперника, на фоне которого она возвышалась абсолютным фаворитом. Немцы никогда прежде не участвовали в play-off молодежных чемпионатов мира, да и сейчас пробились в решающую стадию турнира во многом благодаря тому, что на предварительном этапе оказались в «группе жизни», где им не по зубам были только Канада и Финляндия. Тем не менее они требовали максимально уважительного отношения к себе.

Да, немецкая «молодежка» пропустила катастрофически много — 28 шайб в четырех матчах, уступив сомнительное первенство по данному показателю лишь австрийцам (29), но вместе с тем и забросила немало — 14.

Для сравнения: столько же забили шведы, а россияне — всего на два гола больше. Для еще более корректного сравнения отметим, что те же финны, которые выступали с немцами в одной группе, 16 раз поразили ворота. Да, канадцы размазали сборную Германии по льду, выиграв у нее 16:2, но накануне она дала бой финнам, проиграв 3:5, и явно не успела восстановиться, тем более что начинала чемпионат лишь с пятью защитниками и тремя тройками нападения. Часть немецкой команды была вынуждена отсиживать коронавирусный карантин, и полный состав она смогла выставить только на заключительную встречу в группе со швейцарцами.

Конечно, особую опасность представляло поистине ударное звено немцев во главе с Тимом Штюцле, задрафтованным клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторс» под общим третьим номером и недавно заключившим с ним трехлетний контракт. Штюцле со своими партнерами Джоном Петеркой и Флорианом Элиасом набрали на троих 28 очков по системе «гол плюс пас» и вошли в топ-5 лучших бомбардиров группового этапа. Этих парней надо было нейтрализовать.

Но существовала и еще одна опасность — слишком раннее начало матча, ведь он стартовал в десять утра по местному времени.

Россияне на нынешнем турнире играли только по вечерам, причем в одно и то же время, а тут хоккеистам предстояло резко поменять график подготовки, и было непонятно, как на это отреагирует их организм.

Добавим, что сборная России понесла довольно серьезную кадровую потерю — из-за дисквалификации четвертьфинал пропускал центральный нападающий второго звена Михаил Абрамов. Кроме того, так и не вернулся в строй травмировавшийся форвард Егор Чинахов.

Россияне вроде бы не проспали дебют и попытались сразу предложить сопернику агрессивный, быстрый хоккей, как и хотел их наставник Игорь Ларионов, однако немцы начали не менее энергично и устроили довольно жесткий прием.

Долгое время их голкипер Флориан Бугль находился без работы, так как полевые игроки никого не подпускали к нему, а практически все броски с дальних подступов блокировали. Сборная Германии действовала очень организованно и плотно, явно взяв на вооружение тактику чешской команды, которая нанесла подопечным Ларионова поражение в группе. Более того, весьма тревожный момент возник у ворот Ярослава Аскарова, когда Штюцле по касательной задел штангу. И даже в большинстве после удаления Лукаса Фладе россияне не смогли создать ничего опасного. А вскоре и немцам представилась возможность разыграть лишнего. Но именно в меньшинстве сборная России провела голевую атаку. Василий Пономарев убежал один на один с вратарем и изящно разобрался с Буглем.

Впрочем, противника этот казус не обескуражил, и в первом периоде он противостоял фавориту на равных. А после перерыва немцы едва не сравняли счет. Сначала спас Аскаров, отразив бросок в упор Штюцле, а потом Элиас откровенно простил российскую команду, не попав в пустые ворота. Эпизод закончился удалением Кирилла Кирсанова, после отсидки которого на скамейку штрафников отправился и Семен Чистяков. Но выстояв два раза подряд в меньшинстве и вдоволь наигравшись в обороне, россияне все же вспомнили о нападении. На 29-й минуте эффективный прессинг и перехват в чужой зоне привели ко второму голу. Арсений Грицюк и Егор Афанасьев вывели на бросковую позицию Данила Башкирова, который заменил в этом звене Абрамова, и тот пробил немного подзамерзшего Бугля.

Хоккеисты Василий Подколзин, Ярослав Аскаров, Флориан Элиас Фото: Codie McLachlan / Getty Images

Только поведя 2:0, сборная России почувствовала определенную уверенность и стала доминировать. Захар Бардаков мог сделать ее материальное преимущество более убедительным, но не реализовал выход «один в ноль». Затем, правда, россияне опять сбились с ритма, схлопотав на ровном месте очередное удаление — теперь за нарушение численного состава. В итоге вновь пришлось выручать Аскарову. В равных же составах игра переместилась обратно в немецкую зону.

В третьем периоде россияне все же пропустили, потеряв шайбу недалеко от своих ворот, и Элиас размочил Аскарова. Матч приобрел несколько непредсказуемый характер, и вскоре Петерка мог наказать российскую «молодежку», когда она слишком увлеклась атакой. Аскаров сохранил разницу «плюс один», но общая нервозность тоже сохранялась. Немцы почуяли, что у них есть шанс сотворить сенсацию и войти в историю. Они снова отрезали российских нападающих от ворот, а все, что долетало до них, ловил Бугль. При этом тройка Штюцле по-прежнему находила лазейки в российской обороне. В одном из эпизодов Элиас удачно подставил клюшку, и шайба звякнула о перекладину. К тому же в концовке сборная России осталась в меньшинстве. Но и у Петерки дрогнули нервы, после чего Пономарев чуть не забил в формате «четыре на четыре». Еще один хороший момент был у Элиаса, и от крупных неприятностей одного из претендентов на медали уберег Аскаров. На последних секундах российские хоккеисты отбивались против шестерых немцев и на силу отбились. Их игра оставила, конечно, много вопросов, однако результата они добились.

Александр Ильин