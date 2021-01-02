Более 800 тысяч россиян привились от COVID-19

В России привито от коронавируса более 800 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.

«Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно. Более 800 тыс. человек получило вакцину»,— приводит слова господина Мурашко «Интерфакс». По его словам, активно идет вакцинация людей старше 60 лет.

В России число заразившихся коронавирусом превысило 3,2 млн человек, умерло от COVID-19 более 58 тыс. В декабре по всей стране началась массовая вакцинация. В стране зарегистрированы пока две российские вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Пока сделать прививку могут люди из определенных групп риска, в том числе старше 60 лет. С 1 января на портале госуслуг можно получить паспорт привившегося от коронавируса.

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