В Москве на вакцинацию записались более 100 тыс. человек

Более 100 тыс. человек записались на вакцинацию против коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прививку уже сделали около 50 тыс.

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. (На.—“Ъ”) сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это в преддверии Нового года, а что будет после?» — сказал господин Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Запись опубликована на странице мэра во «ВКонтакте».

По его словам, Москва смогла выстоять во время пандемии коронавируса, для этого были привлечены большие ресурсы.

«Такие мегаполисы, как Москва в первую очередь, были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Конечно, здесь сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого»,— отметил Сергей Собянин.

В Москве зарегистрировано 815 676 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 5907 заболевших. Умерли за время пандемии 11 280 человек, выздоровели 633 702.

Врач Алексей Водовозов об участии в испытаниях вакцины — в материале “Ъ” «Кролики подопытного хроника».