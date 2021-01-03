ВКС вывели на орбиту 21 космический аппарат в 2020 году

Специалисты космических войск воздушно-космических войск (ВКС) России в прошлом году вывели на орбиту 21 российский аппарат, сообщили в Минобороны. Они обеспечили проведение 15 пусков космических аппаратов различного назначения с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

«В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения»,— сказали в военном ведомстве. Около 60% российских космических аппаратов находятся под управлением космических войск ВКС.

В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов. Пуски планируется осуществить, как и в прошлом году, с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.