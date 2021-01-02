Россия планирует 30 космических пусков в 2021 году

Россия планирует выполнить в 2021 году около 30 космических пусков по гражданской и коммерческой программам, сообщил источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли. В 2020 году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два — с Куру (Французская Гвиана) и один — с Восточного.

«В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов»,— сообщил источник агентства. По его словам, пуски осуществлят, как и в прошлом году, с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислил глобальные цели России в космосе. В их числе — экспансия человека в космосе, использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны.