Российских лыжников не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Российским лыжникам не грозит дисквалификация за нарушение масочного режима во время «Тур де Ски», сказали ТАСС в Международной федерации лыжного спорта. Ранее СМИ сообщали, что несколько лыжников, в том числе Наталья Непряева и Юлия Ступак, не надевали маски после окончания соревнований в рамках этой гонки.

Утверждалось, что Непряева не носила маску, когда покидала арену в швейцарском Валь-Мюстаире, а Ступак — во время интервью.

«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в "Тур де Ски" за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски»,— сказали в федерации.

Норвежские лыжники из-за риска заразиться коронавирусом отказались от участия в многодневке. «Тур де Ски» стартовал в первый день нового года, соревнования продлятся до 10 января.