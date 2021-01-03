Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут оштрафовать или лишить аккредитации «Тур де Ски» из-за нарушения масочного режима на соревнованиях, передает Expressen. Ступак на соревнованиях заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем.

По данным издания, Международная федерация лыжного спорта (FIS) собирает доказательства нарушений масочного режима. Утверждается, что Наталья Непряева не носила маску, когда покидала арену в швейцарском Валь-Мюстаире, а Юлия Ступак — во время интервью.

Вместе с тем FIS только рекомендует носить маску во время общения с журналистами при соблюдении социальной дистанции, сообщил директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньери. «Вчера мы просто сделали предупреждения, но если некоторые люди продолжат игнорировать правила, то мы аннулируем их аккредитации на оставшуюся часть "Тур де Ски". Шаг за шагом люди постепенно поймут, что это действительно важно для нас»,— сказал господин Миньери. Он сообщил, что некоторые тренеры уже передали фотографии, которые доказывают нарушение масочного режима.

Юлия Ступак 2 января заняла второе место в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски». Также она пришла второй в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира 13 декабря. Кроме того, Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли второе место в женском командном спринте на четвертом этапе Кубка мира 20 декабря.