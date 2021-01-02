Российская лыжница взяла серебро на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире. Россиянка преодолела дистанцию за 30 мин. 10,6 сек.

Золото завоевала шведка Линн Сван, финишировавшая за 30 мин. 9,9 сек. В тройку финалисток также вошла американка Джессика Диггинс (+0,8 сек.).

Еще трое россиянок попали в десятку лучших. На седьмом месте — Яна Кирпиченко (+4,5 сек.), восьмая — Алиса Жамбалова (+13,6 сек.), десятая — Татьяна Сорина (+17,9 сек.).

Следующая женская гонка «Тур де Ски» в Швейцарии пройдет завтра, 3 января.