Петербургу предоставят федеральные средства на развитие учреждений культуры

В 2021-2023 годах Петербургу из федерального бюджета будут предоставлены субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соответствующее соглашение подписано между городскими властями и Министерством культуры РФ, сообщает пресс-служба Смольного.

Общий объем ассигнований, предусматриваемых в бюджете Петербурга с учетом субсидии, в 2021 году составит 15 млн рублей. В 2022 году — 13 млн руб., в 2023 году — 13 млн руб. Средства будут направлены на создание новых постановок, а также техническое оснащение восьми детских и кукольных театров города.

Кроме этого, на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20 детских школ искусств и училищ Петербурга в 2021 году выделят 230 млн руб., в 2023 году — 214 млн руб. Помимо этого, в наступившем году еще 37 млн руб. планируется направить на капитальный ремонт Детской школы искусств «Охтинский центр эстетического воспитания».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербургу из федерального бюджета также будут выделены субсидии на поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства и перевод транспорта на газомоторное топливо.