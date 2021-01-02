В 2021 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге выделят субсидии на 318 млн рублей

Петербургу из федерального бюджета будут выделены субсидии на поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства и перевод транспорта на газомоторное топливо. Соответствующие соглашения в рамках реализации новой редакции нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подписаны между Смольным и Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В соответствии с документом, федеральные субсидии составят: в 2021 году — 318 млн рублей, в 2022 году — 323 млн руб., в 2023 году — 385 млн руб.

В рамках субсидий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле будет реализовать региональные проекты Петербурга, ориентированные на сопровождение бизнеса на всех этапах.