Глава МИД Ирана предупредил Трампа о возможных провокациях Израиля против США

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.

«Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли". Опасайся ловушки, Трамп»,— написал он в своем Twitter. Никаких подробностей министр не сообщил.

Ранее CNN сообщал со ссылкой на источники, что военно-морские силы Ирана за последние два дня повысили уровень своей боеготовности в Персидском заливе, а в израильских СМИ распространяется информация о том, что Израиль и Саудовская Аравия провоцируют Дональда Трампа нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана перед тем, как он покинет пост президента США в январе.

О конфликтах Вашингтона и Тегерана читайте в материале “Ъ” «Иран предупрежден и очень опасен».