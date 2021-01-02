В России шестой день подряд выявлено менее 28 тыс. случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России был выявлен 26 301 случай заражения коронавирусом. Это на 2,73% меньше, чем накануне (27 039). Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее число зараженных в стране достигло 3 212 637.

За день умерли 447 человек. Это на 16,6% меньше, чем накануне (536). За время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 58 002 человека.

Всего от коронавируса выздоровели 2 599 035 человек, за прошедшие сутки — 18 897. Под медицинским наблюдением остается более 658 тыс. человек. По всей стране проведено свыше 91,5 млн тестов на COVID-19.

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:

Москва — 5452 (всего 821 128),

Санкт-Петербург — 3742 (249 612),

Подмосковье — 1564 (158 462),

Нижегородская область — 499 (70 820),

Свердловская область — 409 (59 389).

Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:

Москва — 76 (11 356),

Санкт-Петербург — 76 (7845),

Свердловская область — 17 (1544).

Роспотребнадзор перед Новым годом оценивал ситуацию с коронавирусом в России как нестабильную. В правительстве рассчитывают, что страна сможет вернуться к прежнему образу жизни после массовой вакцинации. Минздрав РФ зарегистрировал уже две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». С 5 декабря вакцинация началась в Москве, с 15 декабря — во всех регионах. Пока сделать прививку могут только люди из определенных групп риска, но список планируется расширять.

О том, как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году, читайте в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».