В Афганистане освобождены пассажиры захваченного боевиками автобуса

Полиция освободила водителя и пассажиров автобуса, захваченного боевиками в афганской провинции Герат. Об угоне автобуса стало известно ранее сегодня, СМИ сообщали, что в нем находилось 45 человек.

Представитель полиции рассказал, что спасены 15 человек, среди которых был ребенок. Детали спецоперации он не привел, но уточнил, что никто не пострадал, сообщает «Синьхуа».

Местные власти ранее обвинили в похищении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Нападения и теракты в Афганистане участились с осени на фоне запуска межафганских переговоров об урегулировании кризиса в стране.

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