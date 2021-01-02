В Афганистане боевики захватили автобус с 45 пассажирами

Боевики захватили автобус с пассажирами в провинции Герат на западе Афганистана. По словам местных властей, боевики — члены движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает агентство «Синьхуа».

В автобусе находятся 45 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Shamshad News. Инцидент произошел утром 2 января в районе Чилдохтаран на шоссе Герат—Тургунди. Полиция уже ведет операцию по освобождению заложников. Никаких требований боевики пока не выдвигали.

Осенью 2020-го в Афганистане на фоне запуска межафганских переговоров, направленных на урегулирование кризиса в стране, участились теракты и нападения. В ноябре рядом с базой ВС Афганистана взорвалась бомба, погибли 27 человек.

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