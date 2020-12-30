Попова: повторное заражение COVID-19 возможно только при серьезном нарушении иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность повторного заражения коронавирусом. По ее словам, это возможно только при значительном нарушении иммунной системы. Госпожа Попова утверждает, что по всему миру зарегистрировано не более 50 таких случаев.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек»,— сказала госпожа Попова в эфире «России 1».

Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России как нестабильную. «Как мы проведем эти праздники, так мы дальше будем жить до конца зимы, это абсолютно точно»,— сказала она.

Госпожа Попова призвала не устраивать больших застолий, больше заниматься спортом и находиться на свежем воздухе. «При определенном застолье это общение становится все более эмоциональным, форсированный выдох, да еще если мы поем, то тогда эта аэрозольное облако мелкодисперсное как раз и являет собой объект заразный, который может навредить нам всем, кто сидит за столом»,— отметила глава Роспотребнадзора.

В России зарегистрировано 3,1 млн заражений коронавирусом. Четвертый день подряд число заболевших за сутки сокращается. За все время по статистике оперштаба умерли 56,5 тыс. человек. Выздоровели 2,5 млн.

Как в России боролись с коронавирусом в 2020 году — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».