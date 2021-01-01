В России пятый день подряд выявили меньше 28 тыс. заражений коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 27 039 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,55% меньше, чем накануне (27 747). Рекордное число за сутки зафиксировано 24 декабря — 29 935 человек. Общее число заражений достигло 3 186 336.

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:

Москва — 5907 (всего — 815 676);

Санкт-Петербург — 3746 (245 870);

Московская область — 1568 (156 898);

Нижегородская область — 506 (70 321);

Свердловская область — 398 (58 980).

Умерли за последние сутки 536 человек. Это на 9,61% меньше, чем днем ранее (593). За все время пандемии в России умерли 57 555 пациентов с коронавирусом.

Регионы с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки:

Санкт-Петербург — 75 (7769);

Москва — 71 (11280);

Воронежская область — 30 (1175);

Красноярский край — 20 (1725);

Свердловская область — 18 (1527).

Всего выздоровели 580 138 человек. За последние сутки — 25 798. Под медицинским наблюдением остается около 666 тыс. человек. Проведено 91,1 млн тестов на COVID-19 (+474 тыс. за сутки).

Как российские регионы боролись с коронавирусом в 2020 году — в материале “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».