Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год на $740 млрд. Он включает в себя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ранее вето на законопроект наложил президент Дональд Трамп.

За проект проголосовали 322 человека, против — 87, передает The Associated Press. Чтобы преодолеть вето президента, нужно больше двух третей голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат Конгресса США.

Господин Трамп выступал против проекта оборонного бюджета. Он называл его подарком Китаю и России. Также президент выступал против раздела 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», регулирующего работу сайтов. Этот раздел снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи, и дает им право модерировать пользовательский контент.

Проект оборонного бюджета предполагает расширение санкций против строительства «Северного потока-2». Под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Оборонный бюджет на 2020 фискальный год подразумевал санкции непосредственно в отношении компаний, задействованных в строительстве. Также проектом предлагается ввести санкции против Турции за покупку ею российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».