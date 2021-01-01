В России с 1 января введен налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

В России начал действовать налог на доходы физлиц (НДФЛ) к процентному доходу по банковским вкладам, которые превышают 1 млн руб. Также с 1 января снова появился налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные.

НДФЛ на доходы по вкладам свыше 1 млн руб. платится по всем вкладам одного частного лица. Направлять деньги в бюджет придется только тем, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн руб. С действующей ключевой ставкой Банка России 4,5% под налогообложение подпадают доходы по вкладам, которые превышают 42,5 тыс. руб. При расчете налога в валюте доход будут пересчитывать в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода.

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Ввести налог в марте предложил президент Владимир Путин. Закон сразу в трех чтениях приняли в Госдуме 31 марта, в этот же день его одобрил Совет федерации.

О том, как новый налог повлиял на отток вкладов,— в материале “Ъ” «Налог на процент напугал вкладчиков».