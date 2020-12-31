Алиев объявил о планах проложить транспортный коридор в Турцию через Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах сформировать транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией. Проходить этот коридор будет через Армению, уже даны первые указания по его подготовке.

В ближайшие дни планируется начать строительство железной дороги из азербайджанского Горадиза до Зангилана, находящегося на границе с Арменией. Между двумя азербайджанскими городами «за короткое время» уже проложили дорогу, рассказал господин Алиев на встрече с турецкой делегацией во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

На строительство железной дороги отводится «максимум два года», уточнил президент Азербайджана. По его словам, можно не ждать окончания этого срока и осуществлять перевозки до Горадиза по железной дороге, а дальше — с помощью крупнотоннажных машин.

«Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении. Тем самым будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, что является важной частью трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября»,— заявил Ильхам Алиев (цитата по «РИА Новости»).

Карабахский конфликт в документах и соглашениях Читать далее

В конце сентября в Нагорном Карабахе обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. 10 ноября стороны при поддержке России подписали мирное соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала, в частности, передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

Подробнее о конфликте и его последствиях читайте в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».