Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Виктора Гриня от должности заместителя генпрокурора РФ. Документ от 31 декабря опубликован на портале правовой информации.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации»,— говорится в тексте указа.

1 января 2021 года господину Гриню исполняется 70 лет — это предельный срок для службы заместителем генпрокурора. О том, что он покидает надзорное ведомство, сообщалось на днях.

Виктор Гринь являлся замгенпрокурора России с 2006 года. Он курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета.

О его работе читайте в публикации “Ъ” «Ход Гринем».