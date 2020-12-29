Ход Гринем

Надзорное ведомство покидает Виктор Гринь, с 2006 года являющийся заместителем генпрокурора России, курирующим следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета. В историю надзорного ведомства госсоветник юстиции 1-го класса Гринь вошел как человек, принципиально отстаивавший свою позицию. Изменить ее удавалось только после вмешательства генпрокурора Юрия Чайки.

1 января 2021 года Виктору Гриню исполняется 70 лет — это предельный срок для службы заместителя генпрокурора. Указ Владимира Путина об освобождении господина Гриня от должности уже готовится в администрации президента и будет опубликован во время новогодних каникул.

При этом один из старейших сотрудников надзорного ведомства еще может продолжить работать в нем на общественных началах, в качестве советника помогая своим более молодым товарищам.

Заместителем генпрокурора Виктор Гринь, занимавший до этого должности прокурора Читинской области и Красноярского края, был назначен 7 июля 2006 года, буквально через несколько дней после того, как надзорное ведомство возглавил бывший министр юстиции Юрий Чайка.

Уже через год замгенпрокурора Гринь громко заявил о себе, распорядившись, чтобы его подчиненные проверили только что созданный следственный комитет при прокуратуре (СКП в 2011 году стал самостоятельным следственным комитетом), причем ревизии подлежало не только расследование уголовных дел, но и кадровая работа следствия.

Чуть позже, когда СКР расследовал громкое дело прокуроров, которые вместе с полицейскими, по версии следствия, за взятки крышевали подмосковные казино, именно Виктор Гринь последовательно отбил атаку на надзорное ведомство. Сдавшимся прокурорам он отказывал в досудебных соглашениях, обжаловал аресты и отказывался утверждать обвинения. Все это во многом привело к развалу дела.

Не менее принципиально замгенпрокурора проявил себя и во время уголовного преследования экс-главы «Моего банка» Глеба Фетисова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Виктор Гринь, дойдя до Верховного суда, добился отмены ареста банкира как незаконного, после чего он был переведен из СИЗО под домашний арест. Недавно, как сообщал “Ъ”, это дело и вовсе было прекращено по не реабилитирующим господина Фетисова обстоятельствам — в связи с истечением срока давности.

Курировал со стороны надзора Виктор Гринь и вызвавшее огромный общественный резонанс дело сестер Хачатурян, убивших в Москве летом 2018 года своего отца Михаила. Следователи СКР предъявили максимально «тяжелое» обвинение Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян (последняя была несовершеннолетней на момент совершения преступления) в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако в ходе расследования нашлись весьма серьезные смягчающие их действия обстоятельства. В декабре 2019 года господин Гринь отказался утвердить обвинительное заключение по делу, написав постановление об отправке его на дополнительное расследование. Замгенпрокурора указал, что следствие «не проверило влияния длительного физического насилия на формирование у сестер конечной цели посягательства». Он также отметил, что не учтено мнение экспертов Центра Сербского, которые пришли к выводу, что все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизни и здоровью, а их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности. Поэтому замгенпрокурора посчитал, что квалификация действий сестер не соответствует вмененной им статье УК, а они действовали в рамках необходимой обороны. Фактически это означало прекращение уголовного преследования девушек, с чем не согласилось руководство СКР. Постановление господина Гриня было обжаловано у тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки, который, не отменяя решения подчиненного, все же дал указание провести по делу новые экспертизы. Через полгода, уже после перестановки в руководстве надзорного ведомства, дело сестер Хачатурян снова было направлено Виктору Гриню. На этот раз он утвердил заключение, хотя формулировки в нем оставались практически неизменными.

После того как в январе этого года генпрокурором стал выходец из СКР Игорь Краснов, многие считали, что господину Гриню не дадут доработать до пенсии, а вместо него назначат кого-нибудь из «комитетских». Однако этого не произошло: после отставки другого замгенпрокурора, Леонида Коржинека, генпрокурор, сохранив за Виктором Гринем контроль за уголовными делами, которые находятся в производстве главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел СКР, а также следственного департамента МВД России, поручил одному из ветеранов надзорного органа и вопросы деятельности главного уголовно-судебного и главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры.

Таким образом, господин Гринь стал курировать законность уголовных дел с момента их возбуждения до прохождения через судебные инстанции. Кроме того, представляя интересы государства, именно он начал заявлять иски к предполагаемым коррупционерам в суды об изъятии их незаконных активов.

Именно подпись Виктора Гриня стояла под иском на рекордную в истории надзорного ведомства сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб., которую Гагаринский райсуд Москвы взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и пяти кипрских офшоров, находившихся, по версии надзора, под его контролем.

Еще когда надзорным ведомством руководил Юрий Чайка, предполагалось, что Виктора Гриня на его посту может заменить заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев, представлявший надзорное ведомство по делам о конфискации активов господина Абызова и имущества экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, оцениваемого в 9 млрд руб. Однако при генпрокуроре Краснове отношение к генералу Бочкареву изменилось. Во всяком случае, по данным источников “Ъ”, после отставки Виктора Гриня его пост на время останется вакантным, а контроль за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД перераспределят на других заместителей генпрокурора.

Николай Сергеев, Сергей Сергеев