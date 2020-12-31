Прокуратура проводит проверку из-за задержек авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за отмен и задержек рейсов в столичных аэропортах. Из-за ледяного дождя Домодедово с утра более чем на час приостанавливало полеты. Позднее в аэропорту заявили, что обе ВВП очистили от наледи и они возобновили работу.

По данным «Яндекс.Расписания», к 15:12 в Домодедово задержано 92 рейса, 2 отменено. В Шереметьево отменили 55 рейсов, 5 задержано. Во Внуково 15 рейсов задержано, 2 отменено. ТАСС пишет, что 11 рейсов задерживались в Жуковском, один был отменен, часть рейсов перенаправили в Шереметьево.

В Домодедово заявили «Интерфаксу», что возобновили полеты с 13:20. «Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

Транспортная прокуратура Москвы тем не менее начала проверку из-за отмен и задержек авиарейсов с 30 по 31 декабря. Ведомство должно, в частности, выяснить причины задержек и отмен, а также проверить, соблюдались ли при этом права пассажиров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру.