В Москве из-за непогоды задержано или отменено более 150 рейсов

В московских аэропортах из-за ледяного дождя задержано или отменено более 150 рейсов. Домодедово из-за непогоды ограничивало полеты, у аэропорта также произошли изменения в расписании.

По данным «Яндекс.Расписания», к 13:15 в Домодедово задержано 93 рейса, три отменено. В Шереметьево отменили 49 рейсов, шесть задержано. Во Внуково 13 рейсов задержано, два отменено.

Представитель Домодедово сообщил «РИА Новости», что из-за ледяного дождя в аэропорту ограничивали полеты с 6:35 до 7:45. Из-за непогоды на взлетно-посадочной полосе появилась наледь, ВПП пришлось чистить и обрабатывать реагентами. «Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов»,— рассказали в аэропорту.

Часть рейсов была перенаправлена на посадку во Внуково, пишет «Интерфакс». Очевидцы сообщили агентству, что в терминалах Домодедово скопились тысячи людей, которые не могут вылететь в регионы.