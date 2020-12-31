Китайские акции достигли многолетних максимумов на фоне новостей о сделке КНР с ЕС

Китайские акции в последний торговый день года выросли до многолетних максимумов. Накануне ЕС и Китай объявили, что достигли прогресса в переговорах по соглашению об инвестиционном сотрудничестве. По данным СМИ, заключить соглашение стороны могут в течение недели.

В последний день 2020 года китайский индекс CSI300 вырос на 1,9%, до 5211,29, что стало максимумом с 15 июня 2015 года. Индекс Shanghai Composite закрылся ростом на 1,7%, до 3473,07, максимума с 5 февраля 2018 года, пишет Reuters. За декабрь CSI300 вырос на 5,1%, SSEC — на 2,4%. В целом за год CSI300 поднялся на 27%, SSEC — на 14%. Индекс стартапов ChiNext за год подскочил на 63%, что стало самым большим приростом с 2015 года.

Источники South China Morning Post сообщали, что в рамках сделки с ЕС Китай пойдет на дополнительные уступки. Как ожидается, компании из ЕС могут получить преимущества в сферах телекоммуникаций, финансов, а также на рынках электромобилей.

О связи ЕС с Китаем на фоне ухудшения отношений с Россией — в колонке обозревателя “Ъ” Сергея Строканя.