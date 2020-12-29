ЕС и Китай могут подписать инвестиционное соглашение на этой неделе

Евросоюз и Китай могут заключить соглашение об инвестиционном сотрудничестве в течение недели, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. По данным газеты, ни одна из делегаций не высказала возражений по поводу нерешенных вопросов.

28 декабря, по данным South China Morning Post, переговорщики со стороны ЕС уведомили представителей стран о прогрессе в переговорах с Китаем, в том числе по вопросу соблюдения норм трудового права.

Рынки ЕС уже достаточно открыты для большинства прямых зарубежных инвестиций, поэтому Китай может пойти на дополнительные уступки для европейских партнеров, отмечают источники издания. В частности, ожидается, что компании из ЕС получат преимущества в сферах телекоммуникаций, финансов, а также на рынках гибридных и полностью электрических автомобилей.

О связи ЕС с Китаем на фоне ухудшения отношений с Россией — в колонке обозревателя “Ъ” Сергея Строканя.