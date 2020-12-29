Арктика их связала

Как и предполагал “Ъ”, «Роснефть» выкупает Пайяхское месторождение у экс-главы этой нефтекомпании Эдуарда Худайнатова. Другие подробности сделки, в том числе ее сумма, не раскрываются. В результате «Роснефть» консолидирует ключевые активы своего арктического мегапроекта «Восток Ойл», в котором она собирается продать 10% трейдеру Trafigura, а также ищет и других иностранных инвесторов. По данным “Ъ”, следующей частью сделки может стать продажа господину Худайнатову некоторых зрелых активов «Роснефти».

«Роснефть» полностью купила «Таймырнефтегаз», следует из сообщения нефтекомпании. Компании принадлежат лицензии на участки на Таймыре, на которых расположено крупное Пайяхское нефтяное месторождение. Об этой сделке первым написал “Ъ” 2 декабря, продавцом выступил экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Сумма сделки, закрытой 25 декабря, не раскрывается.

Покупка может стать частью более общей сделки, в ходе которой «Роснефть» также продаст господину Худайнатову ряд своих зрелых активов.

Речь идет о долях в «РН-Северная нефть», «Варьеганнефтегазе», «РН-Сахалинморнефтегаз» (суммарная добыча более 10 млн тонн нефти), Талинском месторождении и ряде хвостовых лицензий «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза». «Роснефть» официально заявляла в конце ноября о желании продать некоторые менее рентабельные зрелые активы: в отчете аналитиков Газпромбанка говорилось, что их добыча составляет 15–20 млн тонн.

«Роснефть» 28 декабря также раскрыла, что снизила свою долю в ООО «Восток Ойл» — именно на эту компанию «Роснефть» приобрела «Таймырнефтегаз» — до 90%. Кто именно купил 10% ООО «Восток Ойл» в рамках сделки, закрытой 28 декабря, в сообщении «Роснефти» не говорится. В ноябре нефтекомпания сообщала, что продает 10% в «Восток Ойл» трейдеру Trafigura. Стороны не стали комментировать сделку.

Предполагается, что Пайяхское месторождение станет основным активом проекта «Восток Ойл». В рамках проекта нефтепровод должен связать месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (Ванкорское, Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения) с месторождениями севера Таймыра. Предполагается, что нефть затем будет транспортироваться по Севморпути (СМП).

«Роснефть» оценивает «подтвержденную ресурсную базу» «Восток Ойл» в 6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей), запасы самой же Пайяхи, согласно госбалансу,— около 1,2 млрд тонн.

Иностранные инвестбанки оценивали весь проект в $70–100 млрд. К 2024 году «Роснефть» рассчитывает отгружать с «Восток Ойл» по СМП 30 млн тонн нефти в год, к 2030 году — 100 млн тонн. «Роснефть» также планирует привлечь в проект иностранных инвесторов и вела переговоры с индийскими компаниями, которые уже имеют миноритарные доли в Ванкорском месторождении.

Неизвестно, будет ли официально опубликована сумма сделки по покупке Пайяхи. Согласно обычной практике, такие крупные сделки раскрываются в отчетности. Отчетность «Роснефти» по МСФО за четвертый квартал должна выйти в феврале 2021 года. Однако, как отмечает руководитель департамента бизнес-проектов юридической компании РКТ Мария Курбатова, «Роснефть» по действующим правилам ЦБ (положение от 30 декабря 2014 года №454-П) не обязана раскрывать такую информацию.

По словам старшего юриста BGP Litigation Дениса Дурашкина, в бухгалтерском балансе расходы группируются по статьям бухгалтерского отчета обезличенно.

Доступ к первичным документам бухучета, то есть к тем, где видны конкретные суммы по сделкам, имеет ограниченный круг лиц — ревизор, члены совета директоров, аудитор, уточняет юрист. По закону, добавляет он, требовать доступ к таким данным могут только очень крупные акционеры, которые владеют более 1% в капитале компании.

Дмитрий Козлов