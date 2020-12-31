Правительство сможет вводить предельные цены на товары при росте цен на 10%

Правительство сможет вводить предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. Предельные цены будут устанавливаться на срок не более 90 дней, следует из постановления правительства.

Готовить предложения о предельных ценах будет Минэкономики по итогам оперативного анализа с учетом влияния сезонного фактора. Порядок оценки влияния этого фактора на динамику цен министерство будет устанавливать совместно с Минсельхозом. Введение предельных цен также должен согласовать Минпромторг.

Подробнее — в материале “Ъ” «Ценам снижают порог роста».