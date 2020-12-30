Захарова назвала заявлением из преисподней обещание Украины сделать тему Крыма «адской» для РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал сделать тему Крыма для России не «священной», а «адской». Она назвала это заявлением из преисподней.

Господин Кулеба рассказал о планах по Крыму в интервью сайту ТСН.ua. Он заявил, что нужно сделать тему Крыма «адской темой для России, а не священной». «И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет»,— добавил он.

«Заявление из преисподней»,— прокомментировала госпожа Захарова в Facebook.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев создаст «Крымскую платформу» — международную переговорную площадку с целью возвращения полуострова в состав Украины. Он сообщил, что к работе платформы присоединятся разные государства, международные и правозащитные организации и эксперты. Он также пообещал препятствовать опреснению воды в Крыму. МИД России заявил, что проблема водоснабжения крымчан будет решена вне зависимости от позиции украинских властей, которым «наплевать на жизни людей».

Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина считает полуостров оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и многие другие страны поддерживают позицию Киева.

Подробнее о проблеме водоснабжения — в материале “Ъ” «Крым выводят на чистую воду».