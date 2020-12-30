МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что тема Крыма должна быть для России «адской». Он пообещал, что Киев сделает ее такой.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу»,— сказал господин Кулеба в интервью сайту ТСН.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева.