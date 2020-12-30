Мантуров: в России произведено более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Более 2 мл доз вакцины против коронавируса «Спутник V» произведено в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 млн доз. Неделю назад министр говорил, что до конца 2020 года будет произведено более 2,5 млн доз вакцины.

«Произведено уже более 2 млн доз "Спутник V" — это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны»,— сказал господин Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«С начала производства по сегодняшний день мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями»,— сообщил министр.

Также министр сообщил, что все регионы России обеспечены лекарственными средствами, в том числе для лечения коронавируса. «Госпитальный и амбулаторный сегмент, это проблема — ее практически и не было, и уже сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств, по ковидной тематике в частности, причем с запасами на несколько недель»,— сказал министр.

24 декабря господин Мантуров заявлял, что Россия планирует произвести около 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю 2021 года. Он также сообщал о планах произвести более 2,5 млн доз в декабре, часть из которых выпустят в гражданский оборот.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Прививочная кампания в стране началась в декабре. Кроме того, в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям с воскресенья записана вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников.

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».