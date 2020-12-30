Мантуров: более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло

Более 5 тыс. компаний-производителей и предприятий торговли присоединились к соглашению по ценам на сахар и подсолнечное масло, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это уже привело к снижению цен на указанные продукты.

«Мы подготовили соглашение, которое было утверждено Минсельхозом и Минпромторгом, и к нему присоединились на сегодняшний день более 5 тыс. компаний. Это и производители, и торговые компании. Мы даже не ожидали такого результата. Думали, около тысячи, максимум 2 тыс. компаний (присоединятся.— “Ъ”). 5 тыс. компаний — это показатель того, что и производители, и предприятия торговли подошли к этому абсолютно сознательно и мы уже видим результаты снижения цен и на сахар, и на подсолнечное масло»,— сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что практику по более широкому формату вводить не придется и нужно ориентироваться на рыночные подходы.

Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и ритейлеры 16 декабря подписали соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Меры по сдерживанию цен на продукты были приняты после критики президента Владимира Путина.

Правительство также подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты при их подорожании на 10%. По текущим правилам механизм может быть запущен при росте цен на 30% в течение 30 дней.

Подробности — в материале “Ъ” «Ценам снижают порог роста».