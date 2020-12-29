Депутат гордумы Воронежа обжаловал арест в СИЗО

В Ленинский райсуд Воронежа поступила апелляционная жалоба защиты депутата городской думы Воронежа Сергея Кудрявцева, заключенного под стражу по подозрению в мошенничестве при приватизации Дворца культуры им. С. М. Кирова. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в суде. Жалоба поступила в райсуд накануне, 30 декабря ее планируется передать в облсуд, в котором она может быть рассмотрена до Нового года.

Сергея Кудрявцева подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По ходатайству следствия в конце прошлой недели суд заключил его под стражу до 22 января. До ареста депутата сотрудники региональных управлений ФСБ и СК провели обыски у него дома. Следователи также опрашивали его партнера — сына другого депутата гордумы, бывшего мэра Воронежа Сергея Колиуха — Владислава. У еще одного бывшего партнера господина Кудрявцева Александра Зенищева, сына бывшего вице-спикера гордумы Воронежа Леонида Зенищева, проводились обыски.

Вчера в разговоре с “Ъ-Черноземье” Александр Зенищев заявил, что ни он, ни его семья не имеют отношения к недвижимости ДК им. Кирова. Также он опроверг обсуждаемую в местном юридическом сообществе информацию о якобы проводимых следственных действий с отцом. Сам Леонид Зенищев сказал “Ъ-Черноземье”, что болеет и находится дома с температурой. Напомним, недвижимость ДК им. С. М. Кирова принадлежит фирме ООО «Альянс ВК», совладельцами которой является господин Кудрявцев и Владислав Колиух. Среди учредителей до приобретения имущества дворца культуры фигурировал Александр Зенищев.

По версии следствия, в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев «решил путем обмана» приобрести право собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом господин Кудрявцев якобы «умолчал о факте наличия» собственности РФ на участке, что послужило основанием для заключения договора купли-продажи, отметили в суде. Сумма предполагаемого ущерба составила 31,3 млн руб.

Сергей Толмачев