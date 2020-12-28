Гинцбург: гибрид вакцин «Спутник V» и AstraZeneca может давать иммунитет на два года

Гибридная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca может давать иммунитет на два года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». Однако россиян планируют вакцинировать «Спутником V», а не комбинированным вариантом, добавил он.

«Клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать… Россия в настоящее время будет использовать тот препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует»,— сказал господин Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы Центра имени Гамалеи, в совместном создании и выпуске в большом обеме вакцин с AstraZeneca будут заинтересованы страны, которые не могут самостоятельно разрабатывать и производить препарат. «И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания»,— добавил он.

Ранее британская фармкомпания AstraZeneca заявила, что намерена изучить комбинацию своей экспериментальной вакцины от коронавируса со «Спутником V», в клинических испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет. В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 собственной разработки — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Чем различаются российская и западная вакцины от COVID-19, читайте в материале “Ъ FM” «Вакцинам измеряют эффективность».