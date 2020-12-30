Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». По словам госпожи Голиковой, ни одна из них пока не проявила себя с отрицательной стороны.

«"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов... Они абсолютно разные — одна векторная, на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ»,— сказала госпожа Голикова в интервью «РИА Новости».

Ранее госпожа Голикова сообщила, что россияне в некоторых регионах уже сейчас могут выбирать, какой вакциной от коронавируса делать прививку. Минздрав пока зарегистрировал только препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцина Центра имени Чумакова находится в разработке. Предполагается, что ее зарегистрируют в феврале 2021 года.

Прививочная кампания в России началась в декабре. Кроме того, в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям с воскресенья записана вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников.

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».