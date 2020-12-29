Голикова: у россиян уже есть возможность выбирать вакцину

Россияне в некоторых регионах уже сейчас могут выбирать, какой вакциной от коронавируса делать прививку, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, граждане смогут выбирать препараты по мере их появления.

«У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях, порядка 30 тыс., уже вышла в гражданский оборот»,— сказала госпожа Голикова «РИА Новости». Вакцина поступила в гражданский оборот в Тульской, Ростовской областях и в Москве. И «только-только» две новые партии были направлены в гражданский оборот «более широкому кругу» регионов.

Вице-премьер не уточняет, о каких вакцинах идет речь. Минздрав пока зарегистрировал препараты «Спутник V» Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Вакцина Центра им. Чумакова находится в разработке. Предполагается, что ее зарегистрируют в феврале 2021 года.

В России прививочная кампания началась в декабре. В воскресенье вступил в силу приказ Минздрава, который обновил Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Теперь в нем записана вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников.

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».