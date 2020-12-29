Майор ФСБ из Екатеринбурга получил условный срок за смертельное ДТП

Уфимский военный гарнизонный суд признал виновным екатеринбургского майора ФСБ Игоря Мирко в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к трем годам условно, лишив на три года правом управлять автомобилем.

Напомним, ДТП, которое спровоцировал майор Мирко, произошло 30 августа 2020 года на трассе Дюртюли—Бураево в Башкирии. В нем погибла 44-летняя учительница из Уфы Наталья Хафизова. Она с мужем и тремя детьми возвращалась от матери домой. На полосу, по которой двигался их автомобиль, вылетела со встречки Skoda Rapid, за рулем которой находился Игорь Мирко. Супруг Натальи и дети получили легкие ушибы, женщина скончалась на месте. В ходе следствия было установлено, что Мирко из-за усталости уснул за рулем. Дело расследовал военный следственный отдел СКР по Уфимскому гарнизону.

Условный срок суд мотивировал тем, что ранее Мирко не был судим, положительно характеризовался на службе и в быту, был награжден ведомственными наградами, а также имеет на иждивении двоих детей. Свою вину он признал и раскаялся. Суд также взыскал в пользу потерпевших (супруга, троих детей и матери погибшей) 3 млн руб.

Потерпевшие и прокуратура намерены обжаловать приговор, требуя реального срока для виновника ДТП.