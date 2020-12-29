ЦБ: в третьем квартале мошенники украли у россиян 2,5 млрд руб.

Центробанк сообщил, что с июля по сентябрь в России было проведено 180 тыс. мошеннических операций. Злоумышленники похитили у россиян 2,5 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб.— в интернете, говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк отмечает увеличение числа мошеннических операций по сравнению с прошлым годом. Регулятор связывает его с ростом популярности электронных средств платежа. Кроме того, в ЦБ сообщили, что число мошеннических телефонных номеров по сравнению с 2019 годом выросло более, чем в два раза.

«В III квартале 2020 года по сравнению со средним показателем за I и II кварталы 2020 года число выявленных мошеннических телефонных номеров росло по всем каналам»,— говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

Доля средств, возвращенных после мошеннических операций, в 2020 году не изменилась и составила 13%.

Эксперты компании BI.ZONE сообщили, что их рейтинг самых популярных у телефонных мошенников регионов возглавили Москва и Московская область. Как выяснил “Ъ”, в преддверии Нового года мошенники сменили тактику работы с клиентами банков. Теперь вместо запугивания несанкционированными операциями они часто предлагают какие-то особенно привлекательные продукты, например вклады с повышенной доходностью.

Подробнее — в материале “Ъ” «Граждан заманивают доходностью».